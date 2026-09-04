Chamba News: बैकुंडनगर में मणिमहेश श्रद्धालुओं के लिए भंडारा शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 05 Sep 2026 04:12 AM IST
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बनीखेत (चंबा)। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बनीखेत के बैकुंडनगर में शुक्रवार से तीन दिवसीय 22वां वार्षिक भंडारा शुरू हुआ। बैकुंडनगर लंगर सेवा समिति की ओर से आयोजित भंडारा रविवार तक चलेगा। यहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। समिति सदस्य मंजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को भंडारा शुरू होते ही यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर भोजन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं को भोजन और चाय उपलब्ध करवाई जाएगी। संवाद
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