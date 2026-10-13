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हिमाचल: हर्ष महाजन के चंबा पहुंचते ही गरमाई नगर परिषद की सियासत, कांग्रेस पार्षद विजय कुमार भाजपा में शामिल

Tue, 13 Oct 2026 11:33 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 13 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

भाजपा नेता हर्ष महाजन के चंबा पहुंचने के बाद नगर परिषद की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हटनाला वार्ड के कांग्रेस पार्षद विजय कुमार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके पार्टी बदलने के बाद नगर परिषद में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है।

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विजय कुमार भाजपा में शामिल - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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भाजपा नेता हर्ष महाजन के चंबा पहुंचते ही नगर परिषद की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हटनाला वार्ड के पार्षद विजय कुमार ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके इस फैसले के बाद नगर परिषद में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस तथा भाजपा के पांच-पांच पार्षद हो गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज नरयाल ने विजय कुमार के पार्टी में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हटनाला वार्ड के पार्षद ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विजय कुमार के इस कदम को नगर परिषद की राजनीति में अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

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नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से नाराजगी बताई वजह
विजय कुमार ने भाजपा में शामिल होने के पीछे नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से सहयोग नहीं मिलने को वजह बताया। उन्होंने कहा कि सदर विधायक से उन्हें हमेशा पूरा सहयोग मिलता रहा है, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। विजय कुमार के अनुसार, इस स्थिति से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने फैसले के पीछे नगर परिषद के भीतर सहयोग नहीं मिलने की बात कही है।
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पांच-पांच पार्षद होने से बदले राजनीतिक समीकरण
विजय कुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद नगर परिषद में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों की संख्या पांच-पांच हो गई है। ऐसे में नगर परिषद की राजनीति में आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इस घटनाक्रम का नगर परिषद के कामकाज और नेतृत्व के समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल, पार्षद के दल बदलने से चंबा की स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है।

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