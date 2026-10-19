Chamba News: ईंट महंगी, घर बनाने का सपना भी महंगा

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एक हजार ईंटों पर पांच से छह हजार रुपये का अतिरिक्त खर्चसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। अपना घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब दीवारें खड़ी करना भी महंगा पड़ रहा है। ईंटों के दाम में एक साल के भीतर पांच से छह रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।पिछले साल नौ रुपये में मिलने वाली ईंट अब 14 से 15 रुपये तक बिक रही है। इससे मकान निर्माण का बजट बिगड़ने लगा है। लोगों का कहना है कि निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के बीच घर बनाना आम परिवारों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। वहीं, ईंटों के दाम में एक से डेढ़ रुपये तक और बढ़ोतरी की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है।कारोबारी नरेश कुमार, यतिन महाजन, विवेक महाजन और तरुण कुमार के अनुसार, कोयले के दाम बढ़ने से ईंटों का उत्पादन महंगा हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है।स्थानीय निवासी मेहबूब, देश राज, रविंद्र कुमार और नरेश कुमार ने कहा कि मकान बनाने में हजारों ईंटें लगती हैं। ऐसे में प्रति ईंट पांच से छह रुपये की बढ़ोतरी का सीधा असर कुल लागत पर पड़ता है। एक हजार ईंटें खरीदने पर ही पिछले साल के मुकाबले पांच से छह हजार रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। बड़े मकान बनाने वालों का खर्च इससे कई गुना बढ़ जाता है। पहले से सीमित बजट तय कर निर्माण शुरू करने वाले परिवारों को अब अतिरिक्त पैसे जुटाने पड़ रहे हैं।ईंटों के लगातार बढ़ते दाम से मकान बनाने की लागत बढ़ रही है। पहले तय बजट में निर्माण कार्य शुरू करने वाले लोगों को अब अतिरिक्त राशि का इंतजाम करना पड़ रहा है। - प्रेम कुमारनिर्माण सामग्री महंगी होने से घर बनाने का सपना पूरा करना पहले के मुकाबले मुश्किल हो गया है। - मेहबूबपिछले साल की तुलना में ईंटों के दाम में काफी अंतर आया है। यदि कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में निर्माण कार्य और महंगा हो सकता है। - रिजवानईंटों के दाम बढ़ने से मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों का बजट बिगड़ रहा है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए निर्माण कार्य पूरा करना चुनौती बनता जा रहा है। - डिंपल