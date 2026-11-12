Chamba News: यूपीएससी-एचपीपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए 20 तक करें आवेदन

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प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा चयन, मुख्य परीक्षा पास करने वालों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए मिलेंगे 15 हजारसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। यूपीएससी और एचपीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निशुल्क कोचिंग पाने का अवसर है।हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के डॉ. आंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत चंबा के पात्र युवाओं के लिए 100 सीटें आरक्षित की गई हैं।जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ठाकुर ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 निशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25 सीटें भी निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनकी आयु 21 से 37 वर्ष के बीच और 12वीं तथा स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम 12 माह तक चार हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। प्रवेश परीक्षा संभावित रूप से 29 नवंबर को होगी, जबकि कोचिंग कक्षाएं पहली जनवरी 2027 से शुरू होंगी।