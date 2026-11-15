Chamba News: जंगल के सूखे पत्तों में तलाशा रोजगार, 12 लड़कियों को भी बनाया हुनरमंद

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20 से 150 रुपये तक मिल रही उत्पादों की कीमत, जंगलों में आग का खतरा बढ़ाने वाले सूखे पत्तों का कर रहीं इस्तेमालसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिन चीड़ के पत्तों को लोग जंगलों में बिखरा कचरा समझकर छोड़ देते हैं, तीसा की शबनम उन्हीं से कमाई का रास्ता तैयार कर रही हैं। सूखे पत्तों को हुनरमंद हाथों से आकार देकर वह आकर्षक टोकरियां और सजावटी और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बना रही हैं।उनका यह प्रयास केवल स्वरोजगार तक सीमित नहीं है। वह गांव की 12 लड़कियों को भी निशुल्क प्रशिक्षण देकर इस कला से जोड़ रही हैं।शबनम ने इस काम की बारीकियां किसी संस्थान से नहीं, बल्कि मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देखकर सीखी हैं। उन्होंने बताया कि चीड़ के सूखे पत्ते गर्मियों में जंगलों में आग फैलने का एक बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे में इन्हें एकत्रित कर उपयोगी सामान तैयार करना इनके बेहतर इस्तेमाल का जरिया है।शबनम के बनाए उत्पाद स्थानीय बाजार में भी पहुंच रहे हैं। हाथों से तैयार इन वस्तुओं की कीमत 20 से 150 रुपये तक है। वह चाहती हैं कि गांव की अन्य लड़कियां भी इस हुनर को सीखें और अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। उनका प्रयास जंगलों में अनुपयोगी पड़े संसाधनों को रोजगार में बदलने के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रहा है।