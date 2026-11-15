Chamba News: थुलेल में पशुओं की स्वास्थ्य जांच को लगा ट्रांजिट कैंप

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इसमें बाहरी जिलों की ओर ले जाए जा रहे पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरत के अनुसार पशुपालकों को निशुल्क दवाइयां दी गईं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. राकेश भंगालिया ने बताया कि पशुओं की सेहत का ध्यान रखने के उद्देश्य से ऐसे कैंप आगामी दिनों में भी लगाए जाएंगे। संवाद

चंबा। पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से थुलेल में ट्रांजिट कैंप लगाया गया।