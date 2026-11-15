Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Transit camp set up in Thulel for animal health check-ups

Chamba News: थुलेल में पशुओं की स्वास्थ्य जांच को लगा ट्रांजिट कैंप

Sun, 15 Nov 2026 10:20 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
Transit camp set up in Thulel for animal health check-ups
चंबा। पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से थुलेल में ट्रांजिट कैंप लगाया गया।
विज्ञापन

इसमें बाहरी जिलों की ओर ले जाए जा रहे पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और जरूरत के अनुसार पशुपालकों को निशुल्क दवाइयां दी गईं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. राकेश भंगालिया ने बताया कि पशुओं की सेहत का ध्यान रखने के उद्देश्य से ऐसे कैंप आगामी दिनों में भी लगाए जाएंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed