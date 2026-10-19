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Chamba News: मेडिकल कॉलेज के बाहर मिलीं दवाओं की राख की जांच करने पहुंची टीम

Mon, 19 Oct 2026 10:29 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:29 PM IST
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A team arrived to examine the ashes of medicines found outside the medical college.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैज्ञानिक विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण
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चिकित्सा अधीक्षक को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मेडिकल कॉलेज के नए भवन के बाहर मिली दवाइयों की राख के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्हें कहा गया है कि अस्पताल के बाहर जलाए जा रहे बायोमेडिकल वेस्ट में गंभीरता से कार्रवाई करें।
हालांकि, चिकित्सा अधीक्षक ने तर्क दिया है कि नए भवन में मौजूदा समय में दस की ओपीडी हो रही है, वहां मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बायोमेडिकल वेस्ट मेडिकल कॉलेज का नहीं हो सकता। इस जवाब के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित पंचायत से भी पत्राचार किया। फिलहाल बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने वाली कंपनी का वाहन बुलाकर सभी वेस्ट को वहां से उठा लिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी की अमर उजाला में खबर छपने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिफिट ऑफिसर अजय वर्मा धर्मशाला से इसकी जांच करने के लिए चंबा पहुंचे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। चिकित्सा अधीक्षक को इस बाबत जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो लोग वहां बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है।
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