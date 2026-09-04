Chamba News: हार्ट केयर कैंप 9 से 11 तक लगेगा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 05 Sep 2026 04:13 AM IST
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चंबा। मिलेनियम पीपल्स सोसायटी चंबा की ओर से लोगों के स्वास्थ्य एवं विशेष रूप से हृदय संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 9, 10 और 11 सितंबर को मेडिकल कॉलेज चंबा में तीन दिवसीय हार्ट केयर कैंप होगा। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉ. राजीव मरवाह और उनकी विशेषज्ञ टीम हृदय रोग से संबंधित मरीजों की जांच एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करेगी। कैंप के लिए पर्चियां 8 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मेडिकल कॉलेज चंबा में बनाई जाएंगी। संवाद
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