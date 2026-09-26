Chamba News: कमरे में फंदे से झूलती मिली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा

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पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, खून लगा ब्लेड और कैंची बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। विकास खंड सलूणी के भेलू गांव में शुक्रवार रात को 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। रात करीब 11 बजे पिता ने खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो रीता फंदे से झूलती मिली। रीता राजेंद्र कुमार की बेटी थी और घर की सबसे छोटी संतान थी।परिजनों ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और उसे फंदे से उतारा। इसके बाद रीता को सिविल अस्पताल सलूणी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता राजेंद्र कुमार ने बताया कि रात करीब 11 बजे वह कमरे के बाहर से गुजर रहे थे। इसी दौरान खिड़की से अंदर देखा तो बेटी दुपट्टे से बनाए फंदे से झूलती दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी।रीता कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पिता के अनुसार उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेटी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। घटना के बाद माता-पिता और भाई सदमे में हैं। उधर, डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि सिविल अस्पताल सलूणी से 20 वर्षीय युवती की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। कमरे की जांच के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने खून लगा एक ब्लेड और कैंची बतौर साक्ष्य कब्जे में ली है। मामले की जांच जारी है।