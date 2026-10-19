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Bilaspur News: शिवा स्कूल में नन्हे विद्यार्थियों ने दिखाया खेल कौशल

Mon, 19 Oct 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:29 AM IST
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Young students showcased their sports skills at Shiva School
शिवा इंटरनेशनल स्कूल घुमारवीं में आयोजित खेल दिवस में विजेताओं को सम्मानित करते हुए। स्रोत: स्क
एसडीएम अभिषेक बरवाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। शिवा इंटरनेशनल स्कूल घुमारवीं में नर्सरी से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए खेल दिवस आयोजित किया गया। इसमें नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी फुर्ती और खेल भावना का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। स्कूल प्रबंधक पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के विद्यार्थी एम्स, टीडीएमसी, आईजीएमसी और एनआईटी हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित हो चुके हैं। वहीं, नम्होल स्कूल में आयोजित गायन प्रतियोगिता में रोहित, कनिष्क और अनिकेत का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ है। एसडीएम अभिषेक बरवाल ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सचिव मधु शर्मा, प्रधानाचार्य डॉ. शिल्पा गोयल, कार्यकारी निदेशक आयुष शर्मा और अदिति शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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