फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Police assistance will be provided for laying the concrete slab on nine pillars.

Bilaspur News: नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए मिलेगी पुलिस सहायता

Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Police assistance will be provided for laying the concrete slab on nine pillars.
घुमारवीं अदालत ने भराड़ी थाना प्रभारी को दिए निर्देश, खसरा नंबर 27 पर ही होगा निर्माण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं न्यायालय ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में आवेदक को राहत देते हुए नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 ने भराड़ी थाना प्रभारी को 25 जुलाई 2025 को जारी निषेधाज्ञा आदेश लागू करवाने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि लेंटर केवल खसरा नंबर 27 पर पहले से मौजूद नौ पिलरों पर ही डाला जा सकेगा। आवेदक ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि मुख्य वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को निर्माण कार्य में बाधा डालने और हस्तक्षेप करने से रोका गया था। इसके बावजूद प्रतिवादी नौ पिलरों पर लेंटर डालने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ऐसे में अदालत के आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस सहायता मांगी गई। प्रतिवादियों ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मौके पर नौ से अधिक पिलर बने हैं और कुछ पिलर साथ लगती खसरा नंबर 26 की जमीन पर भी बनाए गए हैं। उन्होंने अर्जी खारिज करने की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आवेदक की ओर से पेश तस्वीरों और शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने निर्देश दिए कि पुलिस राजस्व अधिकारियों की मदद से गांव परनाल, परगना सरयूं, तहसील घुमारवीं स्थित खसरा नंबर 27 और संबंधित खाता-खतौनी की पहचान सुनिश्चित करेगी। इसके बाद निर्धारित नौ पिलरों पर लेंटर डालने के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अदालत ने खसरा नंबर 26 या किसी अन्य स्थान पर निर्माण की अनुमति नहीं दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed