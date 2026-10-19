Bilaspur News: परिवार सहित बाबा नाहर सिंह मंदिर पहुंचे नड्डा, मां दुर्गा की आरती में लिया भाग

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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रविवार को अपने तीन दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने शारदोत्सव में शामिल होने से पहले परिवार के साथ धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद शारदोत्सव में पहुंचकर मां दुर्गा की आरती में भाग लिया। नड्डा का इस उत्सव से करीब 25 साल पुराना जुड़ाव है। उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा की पहल पर शुरू हुआ यह आयोजन आज बिलासपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।बिलासपुर पहुंचने के बाद नड्डा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वह परिवार के साथ बाबा नाहर सिंह मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्होंने शारदोत्सव में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी मां दुर्गा की आरती में हिस्सा लिया। हर वर्ष शारदोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना करते हैं।करीब 25 साल पहले मल्लिका नड्डा की पहल पर शुरू हुआ शारदोत्सव अब शहर के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। दुर्गा पूजा के साथ विसर्जन यात्रा इस उत्सव का विशेष आकर्षण रहती है। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर के अनुसार, जगत प्रकाश नड्डा हर वर्ष शारदोत्सव में भाग लेते हैं। दुर्गा विसर्जन यात्रा में उनकी सहभागिता भी आयोजन की खास पहचान रही है। उत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नड्डा 19 अक्तूबर को दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। 20 अक्तूबर को वह दुर्गा विसर्जन यात्रा में भाग लेंगे। इसी दिन शाम छह बजे विजयपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां से विमान के माध्यम से दिल्ली लौटेंगे। उनके तीन दिवसीय दौरे के दौरान शारदोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल हैं।