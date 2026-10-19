Bilaspur News: सिटी में आज

विज्ञापन





शिविर: रघुनाथपुरा स्कूल में एनएसएस शिविर की गतिविधियां सुबह 8:00 बजे से शुरू होंगी।



रणजी मैच: बिलासपुर के लुहणू में रणजी मैच मुंबई और हिमाचल के बीच दूसरे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।



राम नाटक: बिलासपुर के डियारा सेक्टर में राम नाटक मंचन शाम 7:00 बजे से शुरू होगा।



काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में नवरात्र पर भंडारा सुबह 7:00 बजे से शुरू होगा।