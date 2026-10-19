Bilaspur News: धौलरा मंदिर में महागौरी की पूजा, 251 कन्याओं का पूजन

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। धौलरा मंदिर में चल रहे शारदोत्सव के आठवें नवरात्र पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। आरती और भोग के बाद हवन यज्ञ किया गया। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाया गया। इस दौरान संधि पूजा और बलिदान आरती भी की गई। पूजा-अर्चना शिमला से आए आचार्य सुधांशु भट्टाचार्य महाराज ने विधिवत रूप से संपन्न करवाई।दुर्गा पूजा समिति की संस्थापिका डॉ. मल्लिका नड्डा के मार्गदर्शन में सुबह 11 बजे कन्या पूजन किया गया। इसमें 251 कन्याओं के चरण धोकर उनकी पूजा की गई और मां दुर्गा से सभी के सुख-समृद्धि की कामना की गई। डॉ. मल्लिका नड्डा ने बताया कि रविवार को सुबह सात बजे मां दुर्गा की महानवमी की विधिवत पूजा और संधि पूजन होगा। सुबह 11 बजे मां को पुष्पांजलि अर्पित कर भोग लगाया जाएगा। इसके बाद आरती, हवन और कन्या पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर मोहित सांख्यान, दीपक शर्मा, मोहित शर्मा, राम पाल, जस्सी, अश्विनी शर्मा, प्रमोद बिट्टू, राजेंद्र, पार्षद संतोष जोशी, अशोक सोहड़, निरूपमा सोहड़, देशराज शर्मा, आशीष शर्मा, अभिलाषा शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।