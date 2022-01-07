Bilaspur News: चंदपुर में महिला मंडल ने चलाया स्वच्छता अभियान

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। ग्राम पंचायत सिकरोहा के चंदपुर गांव में प्रेरणा महिला मंडल की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। महिला मंडल की प्रधान माया ठाकुर की अगुवाई में आयोजित अभियान में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और गांव के सार्वजनिक स्थलों की सफाई की।अभियान के दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर, प्राकृतिक जलस्रोतों, पानी की बावड़ी और गांव के रास्तों की सफाई की। महिलाओं ने सामूहिक श्रमदान कर सार्वजनिक स्थानों से गंदगी हटाई और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाया। महिला मंडल की प्रधान माया ठाकुर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गांव में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के साथ लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों और जल स्त्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। महिला मंडल की इस पहल से ग्रामीणों में स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता का संदेश गया। महिलाओं ने ग्रामीणों से भी गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।