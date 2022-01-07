Bilaspur News: ग्रामीणों को योजनाओं और सुरक्षित बैंकिंग की दी जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत बैरी रजादियां में राज्य सहकारी बैंक बैरी शाखा की ओर से नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय योजनाओं और डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक करने के लिए एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक राजपाल ने की। इस दौरान ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पीएम जगदीश कुमार, पंचायत उप प्रधान राजकुमार और बीडीसी सदस्य निशा चंदेल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। ग्रामीणों को समझाया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम कार्ड का विवरण या पासवर्ड साझा न करें। साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने और बैंक से संबंधित जानकारी के लिए अधिकृत माध्यमों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई।
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बिलासपुर। ग्राम पंचायत बैरी रजादियां में राज्य सहकारी बैंक बैरी शाखा की ओर से नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय योजनाओं और डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक करने के लिए एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक राजपाल ने की। इस दौरान ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पीएम जगदीश कुमार, पंचायत उप प्रधान राजकुमार और बीडीसी सदस्य निशा चंदेल सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। ग्रामीणों को समझाया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, एटीएम कार्ड का विवरण या पासवर्ड साझा न करें। साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने और बैंक से संबंधित जानकारी के लिए अधिकृत माध्यमों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई।