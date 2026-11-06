Bilaspur News: धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर गुलजार रहा वाहन बाजार

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शिमला ऑटोमोबाइल के जीएम प्रवीण संख्यान और प्रबंधक आशीष ठाकुर ने बताया कि धनतेरस पर वाहन खरीदने को लेकर ग्राहकों में भारी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस दिन वाहन खरीदना शुभ मानने के कारण कई ग्राहकों ने पहले से योजना बनाकर और एडवांस बुकिंग करवाकर इसी दिन नई गाड़ी की डिलीवरी लेना पसंद किया। शोरूम में दिनभर ग्राहकों के स्वागत और वाहनों की डिलीवरी का सिलसिला जारी रहा।उधर, बिलासपुर स्थित देवभूमि ग्रुप के शोरूम में भी त्योहारी खरीदारी की खूब रौनक देखने को मिली। ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेंद्र वशिष्ठा ने बताया कि बिलासपुर सहित मंडी, शिमला और कुल्लू स्थित सभी शोरूमों में ग्राहकों का अच्छा रुझान बना रहा। इन चारों जिलों के शोरूमों में हुंडई और स्कोडा कंपनियों के करीब 200 वाहनों की बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार औसत रहा, लेकिन त्योहार के चलते वाहन बाजार में अच्छी चहल-पहल रही और सभी शोरूमों में खरीदारी का माहौल बना रहा।