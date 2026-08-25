फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Vedic mantras resonated at DAV School, Jamthal.

Bilaspur News: डीएवी स्कूल जमथल में गूंजे वैदिक मंत्र

Tue, 25 Aug 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Vedic mantras resonated at DAV School, Jamthal.
डीएवी एनटीपीसी टाउनशिप स्कूल जमथल में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी व अन्य। स्रोत: स् - फोटो : सांकेतिक
मुख्यातिथि नर्मदा राव ने किया पौधरोपण, विद्यार्थियों संग हवन में लिया हिस्सा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। डीएवी पब्लिक एनटीपीसी टाउनशिप स्कूल जमथल में श्रावणी पर्व के तहत तृतीय दिवस का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में एनटीपीसी कोलडैम संगिनी संघ की अध्यक्ष नर्मदा राव ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में पौधरोपण से हुई। मुख्यातिथि ने पौधा रोपित कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण प्रकृति को हरा-भरा बनाने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यातिथि ने विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार के साथ हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन की आहुतियों से विद्यालय परिसर आध्यात्मिक एवं सकारात्मक ऊर्जा से भर उठा। उन्होंने कहा कि हवन वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग है और इससे वातावरण में सकारात्मकता के साथ मन को एकाग्र, शांत और प्रसन्न रखने की प्रेरणा मिलती है। नर्मदा राव ने विद्यार्थियों को अपनी वैदिक संस्कृति, परंपराओं और भारतीय ज्ञान-विरासत से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और संस्कारों को समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। विद्यालय प्रधानाचार्य एकता ने मुख्यातिथि का विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार को समय देने के लिए आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed