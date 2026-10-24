Bilaspur News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:16 AM IST
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शिविर : कंदरौर स्कूल में सुबह 9:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
शोभायात्रा : महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।
कथा : ग्राम पंचायत समोह में दोपहर 1:00 बजे राम कथा शुरू होगी।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर रहेंगे।
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शोभायात्रा : महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर में सुबह 10:00 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।
कथा : ग्राम पंचायत समोह में दोपहर 1:00 बजे राम कथा शुरू होगी।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. भूपेंद्र शर्मा अवकाश पर रहेंगे।