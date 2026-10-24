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Bilaspur News: जेजवीं स्कूल के विद्यार्थियों ने शुरू की ऑन जॉब ट्रेनिंग

Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:23 AM IST
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Students of Jejvi School have begun on-the-job training.
झंडूता के कजैल में छत सुरक्षित निकाला बैल। संवाद
झंडूता (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जेजवीं के नौवीं और 11वीं कक्षा के पर्यटन एवं आतिथ्य विषय के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू की है।
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23 से 26 अक्तूबर तक चलने वाले प्रशिक्षण में विद्यार्थी नेशनल फिनिशिंग और कुकरी इंस्टीट्यूट बड़सर में व्यावहारिक जानकारी हासिल करेंगे। उन्हें रसोई प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, हाउसकीपिंग और अतिथि सत्कार से जुड़ी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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प्रधानाचार्य धर्मपाल शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास और रोजगार संबंधी क्षमताओं को निखारने में सहायक हैं। संवाद
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