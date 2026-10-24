फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Ex-serviceman Nandlal Thakur laid to rest with military honors

Bilaspur News: पूर्व सैनिक नंदलाल ठाकुर को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

Sat, 24 Oct 2026 01:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Ex-serviceman Nandlal Thakur laid to rest with military honors
भराड़ी के गांव बणी भपराल में पूर्व सैनिक को श्रद्धांजलि देते लोग। स्रोत: जागरूक पाठक
1965 के भारत-पाक युद्ध में डोगरा रेजिमेंट की ओर से दी थीं सेवाएं
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। उप तहसील भराड़ी के तहत गांव बणी भपराल के पूर्व सैनिक नंदलाल ठाकुर का 22 अक्तूबर को निधन हो गया। शुक्रवार सुबह उनके अंतिम संस्कार के दौरान भूतपूर्व सैनिक एवं वीर नारी विकास समिति भराड़ी के पदाधिकारियों ने उन्हें सलामी देकर और पुष्पमालाएं अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी।

नंदलाल ठाकुर का जन्म 11 जून 1942 को हुआ था। वह वर्ष 1963 में डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उन्होंने वर्ष 1965 के युद्ध में अपनी सेवाएं दीं और वर्ष 1975 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के 51 वर्ष बाद 22 अक्तूबर को उनका निधन हो गया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक एवं वीर नारी विकास समिति भराड़ी के निदेशक कैप्टन कश्मीर सिंह ठाकुर, अध्यक्ष सूबेदार मेजर संजीव कुमार लखनपाल, उपाध्यक्ष सूबेदार अनिल कुमार, कैप्टन किशोर कुमार और सूबेदार सुरेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने पुष्पमालाएं अर्पित कर दिवंगत पूर्व सैनिक को श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed