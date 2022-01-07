फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The district's development profile revealed in three publications.

Bilaspur News: तीन प्रकाशनों में सामने आई जिले की विकास तस्वीर

Sat, 26 Sep 2026 12:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
The district's development profile revealed in three publications.
औहर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया विमोचन, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को भी मिलेगी सांख्यिकीय जानकारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शुक्रवार को औहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग बिलासपुर की ओर से तैयार तीन प्रकाशनों का विमोचन किया। इनमें जिला बिलासपुर का सांख्यिकी सारांश, विकास खंड सूचकांक और बिलासपुर एक दृष्टि में शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि प्रकाशनों में वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के विभिन्न विभागों और संस्थाओं से जुटाए गए सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत ढांचे और विकास से संबंधित आंकड़ों को एक जगह संकलित किया गया है। इनमें वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्व और नगर निकायों सहित विभिन्न विभागों के आंकड़े शामिल हैं
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों के एकीकृत संकलन से जिले की सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक स्थिति की समग्र तस्वीर सामने आएगी। अलग-अलग वर्षों के आंकड़ों की तुलना से विकास की प्रगति का तथ्यात्मक आकलन करने में भी मदद मिलेगी।
विज्ञापन

धर्माणी ने कहा कि जिला सांख्यिकी कार्यालय का काम केवल आंकड़े जुटाना ही नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित और विश्लेषित कर उपयोगी सूचना के रूप में प्रस्तुत करना भी है। इन आंकड़ों का उपयोग योजना निर्माण, नीति निर्धारण, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने और योजनाओं की निगरानी में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि तीनों प्रकाशनों को जिला बिलासपुर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे सरकारी विभागों के साथ विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आम लोगों को जिले से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर जिला सांख्यिकी कार्यालय के रिसर्च ऑफिसर ललित शर्मा ने प्रकाशनों की संरचना, आंकड़ों के स्रोत और संकलन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकास खंड सूचकांक में विभिन्न विकास खंडों के प्रमुख संकेतकों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है। वहीं, बिलासपुर एक दृष्टि में’ में जिले के प्रमुख आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed