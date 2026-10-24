Bilaspur News: भाषण में तमन्ना और चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता में रितिका रहीं प्रथम

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झंडूता (बिलासपुर)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय माध्यमिक पाठशाला झबोला में किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की मुख्याध्यापिका आशा कुमारी ने की। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए भाषण और चार्ट मेकिंग प्रतियोगिताएं करवाई गईं।भाषण प्रतियोगिता में तमन्ना ने पहला, एलिस ने दूसरा और सिमरन ने तीसरा स्थान हासिल किया। चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता में रितिका पहले, प्रिया दूसरे और आराध्या तीसरे स्थान पर रही।स्वास्थ्य शिक्षक कमल कुमार ने विद्यार्थियों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों के बारे में जानकारी दी।उन्होंने संतुलित एवं पौष्टिक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, एनीमिया से बचाव, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों के सेवन, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने किशोर-किशोरियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बिना झिझक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया।इस दौरान किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं, मासिक धर्म स्वच्छता और किशोरावस्था में होने वाले बदलावों के बारे में भी जागरूक किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का महत्वपूर्ण चरण है।इस दौरान उचित पोषण, सही मार्गदर्शन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी किशोर-किशोरियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती है।उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयं स्वस्थ रहने के साथ परिवार और साथियों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। इस अवसर पर फीमेल हेल्थ वर्कर मंजू ठाकुर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कुमारी रमन रहीं।