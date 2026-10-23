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Bilaspur News: सनशाइन स्कूल रामपुर 26 को स्कूल फेट का करेंगे आयोजन

Fri, 23 Oct 2026 11:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:53 PM IST
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Sunshine School Rampur 26 to hold school fete
रामपुर बुशहर।
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सनशाइन स्कूल रामपुर की ओर से 26 अक्तूबर को पद्म स्कूल रामपुर में स्कूल फेट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा। आयोजन को लेकर स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूल फेट के माध्यम से विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। स्कूल की प्रधानाचार्य सुषमा मखैक ने कहा कि कार्यक्रम में विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ आपसी मेल-जोल को भी बढ़ावा देंगे। इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मंच मिलता है। उन्होंने अभिभावकों और अन्य लोगों से स्कूल फेट में भाग लेने का आह्वान किया है। कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका मनोबल बढ़ाती हैं।
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