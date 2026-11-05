Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Riya excelled in essay writing.

Bilaspur News: निबंध लेखन में रिया ने मारी बाजी

Thu, 05 Nov 2026 04:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:55 PM IST
विज्ञापन
Riya excelled in essay writing.
छकोह स्कूल में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छकोह में निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिताओं में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

निबंध लेखन में 14 विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। इसमें 11वीं कक्षा की रिया देवी ने पहला और 12वीं कक्षा की सानिया शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया। सामान्य ज्ञान और मतदाता जागरूकता पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आठ विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें 12वीं कक्षा की छात्रा ने पहला और इसी कक्षा की तनिषा ठाकुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विशेष जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को देश की निर्वाचन प्रक्रिया और स्वीप कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य ने मतदान के महत्व, मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक की सक्रिय भागीदारी के बारे में बताया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और उन्हें जागरूक नागरिक बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed