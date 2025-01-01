Bilaspur News: लुहणू में रणजी का रोमांच, युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर

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मैच देखने के लिए चार दिन दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्कबिलासपुर। लुहणू क्रिकेट मैदान में मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मुकाबले के आगाज के साथ ही युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने जिलावासियों से अपील की कि वे मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। चार दिवसीय मुकाबले के दौरान दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह के बड़े क्रिकेट मुकाबले स्थानीय युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। उन्हें देश और आईपीएल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके नामी खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलता है। मुंबई की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट और आईपीएल में अपनी पहचान बनाई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश की टीम के युवा खिलाड़ियों को भी इस स्तर के मुकाबलों में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलता है।राहुल कुमार ने दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि चार दिनों तक दर्शकों को रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी विशेष इच्छा है कि हिमाचल के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल करें।27 पंचायतों का रेड जोन में होना चिंता का विषयउपायुक्त ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है। बिलासपुर जिले की 27 पंचायतों का रेड जोन में होना चिंता का विषय है। इस स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद को भी समान महत्व दें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसी खेल गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बढ़ने से उन्हें सकारात्मक दिशा मिल सकती है। खेल युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का माध्यम भी हैं। नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों की भूमिका अहम हो सकती है।आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की उम्मीदराहुल कुमार ने कहा कि बिलासपुर में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला होना जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां पहुंचे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों ने मैदान और उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की है। ऐसे में भविष्य में बिलासपुर में रणजी ट्रॉफी के साथ आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले आयोजित होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं।