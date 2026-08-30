Bilaspur News: रामलाल ठाकुर चौथी बार बने बाबा कल्याण दास ट्रस्ट के चेयरमैन
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:45 PM IST
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जगत चंद रतन महासचिव और विजय लाल कोषाध्यक्ष नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हनुमान टीला स्थित काला बाबा जी की कुटिया में रविवार को बाबा कल्याण दास ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को सर्वसम्मति से चौथी बार ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया। अधिवक्ता जगत चंद रतन को महासचिव और विजय लाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। रामलाल ठाकुर ने बताया कि पिछले कार्यकाल में ट्रस्ट की संपत्तियों से जुड़े विवादों का कानूनी प्रक्रिया से समाधान करवाकर संपत्तियां ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित करवाई गईं। कुटिया में कई विकास कार्य भी करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान टीला में भगवान हनुमान की 31 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। श्रद्धालुओं की पेयजल सुविधा के लिए ट्यूबवेल और करीब 35 हजार लीटर क्षमता के पानी के टैंक से जुड़े कार्य भी प्रगति पर हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हनुमान टीला स्थित काला बाबा जी की कुटिया में रविवार को बाबा कल्याण दास ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को सर्वसम्मति से चौथी बार ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया। अधिवक्ता जगत चंद रतन को महासचिव और विजय लाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। रामलाल ठाकुर ने बताया कि पिछले कार्यकाल में ट्रस्ट की संपत्तियों से जुड़े विवादों का कानूनी प्रक्रिया से समाधान करवाकर संपत्तियां ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित करवाई गईं। कुटिया में कई विकास कार्य भी करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान टीला में भगवान हनुमान की 31 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। श्रद्धालुओं की पेयजल सुविधा के लिए ट्यूबवेल और करीब 35 हजार लीटर क्षमता के पानी के टैंक से जुड़े कार्य भी प्रगति पर हैं।