Bilaspur News: बागड़ा में पानी के टैंक में डूबने से पंप ऑपरेटर की मौत

विज्ञापन



पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

संवाद न्यूज एजेंसी

गेहड़वीं (बिलासपुर)। उपमंडल झंडूता के बागड़ा स्थित जलशक्ति विभाग की नर्सरी के पास पानी के टैंक में डूबने से पंप ऑपरेटर की मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार (47) पुत्र सूरत राम निवासी सेर, तहसील झंडूता के रूप में हुई है। हादसा 24 सितंबर की रात को हुआ। पुलिस के अनुसार थाना झंडूता में सूचना मिली थी कि बागड़ा स्थित नर्सरी के पास जलशक्ति विभाग के पानी के टैंक में एक व्यक्ति डूबा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को टैंक से बाहर निकाला गया। जांच के दौरान उसकी पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई। वह झंडूता डिवीजन में जलशक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राकेश कुमार पानी के टैंक में ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह टैंक में गिर गया और डूबने से उसकी मौत होने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हादसे के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

बागड़ा में हादसा, ब्लीचिंग पाउडर डालते समय पैर फिसलने की आशंका