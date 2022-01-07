फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Praises of Lord Shiva's glory were sung at the Durga Mata Temple.

Bilaspur News: दुर्गा माता मंदिर में शिव महिमा का किया गुणगान

Tue, 13 Oct 2026 12:19 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Praises of Lord Shiva's glory were sung at the Durga Mata Temple.
कथा व्यास पंडित जीवानंद शैल ने श्रद्धालुओं को बताया शिव के निराकार और साकार स्वरूप का महत्व
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। चंगर सेक्टर स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पंडित जीवानंद शैल ने भगवान शिव की महिमा, उनके स्वरूप और शिव तत्व के धार्मिक महत्व से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को शिव भक्ति का महत्व बताया। कथा में शिव पुराण में वर्णित धार्मिक प्रसंगों के जरिये भगवान शिव के निराकार और साकार स्वरूप को समझाया गया।

शिव महापुराण में भगवान शिव के स्वरूप और सृष्टि से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के निराकार स्वरूप को उस परम तत्व के रूप में समझा जाता है, जो किसी एक आकार तक सीमित नहीं है। वहीं, साकार स्वरूप में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है। शिव पुराण में शिव तत्व को समझने और भगवान की आराधना के महत्व से जुड़े प्रसंगों का विशेष स्थान है। शिव महापुराण भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करने वाला प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव की उपासना, शिवलिंग के महत्व और शिव भक्ति से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed