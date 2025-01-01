Bilaspur News: बाड़ी में बेकाबू कार ने दो लोगों और दो बाइकों को मारी टक्कर

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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। शिमला-मटौर नेशनल हाईवे पर बाड़ी कस्बे में शुक्रवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े दो लोगों और दो बाइकों से जा टकराई। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर पहुंचाया। सूचना मिलने पर भराड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।घायलों की पहचान इमामुदिन और नवीर निवासी गांव वारुदा, तहसील सिकटी, जिला अररिया, बिहार के रूप में हुई है। दोनों बाड़ी कस्बे में किराये के कमरे में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे दोनों कमरे के बाहर सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान घुमारवीं की ओर से हमीरपुर जा रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और दोनों को चपेट में ले लिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लोग मौके पर बेहोश हो गए। कार की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी दो बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला और उन्हें एम्स बिलासपुर पहुंचाया।कार चालक बंटी के अनुसार वह घुमारवीं से हमीरपुर की ओर जा रहा था। बाड़ी के पास अचानक कार से उसका नियंत्रण छूट गया, जिसके बाद वाहन सड़क किनारे चला गया और वहां खड़े लोगों व बाइकों से टकरा गया। हादसे में कार के अगले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा है।भराड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कार अनियंत्रित होने के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।