Notice to those who encroach on the acquired land

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 19 Jul 2022 11:48 PM IST Updated Tue, 19 Jul 2022 11:48 PM IST

मंगलवार की दोपहर टीम पहुंची ग्राम मुल्लाखेड़ा

बिलासपुर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे किनारे अधिगृहीत भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दस दिन में भूमि खाली करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस जारी होने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

उप जिलाधिकारी मयंक गोस्वामी के निर्देशन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार की दोपहर ग्राम मुल्लाखेड़ा पहुंची। हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने निर्माणाधीन हाईवे के किनारे की अधिगृहित की गई भूमि पर कुछ लोगों द्वारा किए गए कब्जों पर नोटिस चस्पा किए। उन्होंने ग्राम मुल्लाखेड़ा से लेकर नवीन मंडी तक हाईवे किनारे अधिगृहीत की गई भूमि पर बने मकानों, होटलों आदि पर नोटिस चस्पा किए। नोटिस में सभी को निर्देश दिए गए कि वह लोग दस दिन में हाईवे अथॉरिटी की अधिगृहित भूमि को खाली कर दें या उनके पास उक्त भूमि से संबंधित कोई भी अभिलेख हो तो वह हाईवे अथॉरिटी के कार्यालय में प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकते हैं। निर्धारित समय के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बिना किसी सूचना के कर दी जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी उक्त अतिक्रमणकारी की ही होगी। हाईवे अथॉरिटी द्वारा नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई को लेकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम ने बताया कि नवीन मंडी के सामने होटल व धर्म कांटे आदि पर वाहनों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण लोगों द्वारा रोजाना ही जाम लगने की समस्या भी बताई जाती हैं। मंडी के सामने जीरो प्वाइंट के समीप अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन सभी शिकायतों को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों ने सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाया है। इस मौके पर हाईवे अथॉरिटी के तुषार गुप्ता, अक्षत विश्नोई, कोतवाली प्रभारी संजय प्रताप सिंह, तकनीकी टीम के अधिकारी भी उपस्थित रहे।