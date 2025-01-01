Bilaspur News: नयना देवी कॉलेज में पीटीए की नई समिति गठित

संवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना जी(बिलासपुर)। राजकीय महाविद्यालय नयना देवी जी में शनिवार को पीटीए जनरल हाउस की बैठक में नई पीटीए समिति का गठन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजकुमार की देखरेख में हुई बैठक में अभिभावकों और शिक्षकों ने विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में रामपाल को पीटीए अध्यक्ष, राम लाल को उपाध्यक्ष और डॉ. अजय चौहान को सचिव चुना गया।चनन सिंह को संयुक्त सचिव, गोकुल राम को कोषाध्यक्ष और प्रोमिला देवी को सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई। वहीं ज्ञानो देवी को सदस्य और विकास को पीटीए क्लर्क नियुक्त किया गया। जनरल हाउस में विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ उनके सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने तथा विद्यार्थियों की जरूरतों को लेकर नियमित संवाद बनाए रखने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा महाविद्यालय के विकास से संबंधित विभिन्न विषय बैठक में चर्चा के केंद्र में रहे। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजकुमार ने नई पीटीए समिति के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित में बेहतर परिणाम के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और महाविद्यालय प्रशासन का आपसी सहयोग जरूरी है।