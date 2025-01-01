झंडूता में प्रधान-उपप्रधान महासंघ ने बैठक कर विकास कार्यों में आ रही अड़चनों पर की चर्चान्यूज संवाद एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। पंचायतों में विकास कार्य करवाने के दौरान आ रही समस्याओं को लेकर झंडूता प्रधान-उपप्रधान महासंघ ने आवाज उठाई है। शनिवार को ग्राम पंचायत झंडूता में महासंघ के अध्यक्ष राकेश चंदेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विकास खंड अधिकारी झंडूता संजीव पुरी को ज्ञापन सौंपकर पंचायतों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। इसमें उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों और उपप्रधानों ने भाग लिया।बैठक में पंचायतों के कामकाज और विकास कार्यों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की दिक्कतें साझा करते हुए कहा कि इनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने जरूरी हैं, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। ज्ञापन के माध्यम से भी विभाग को इन समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर झंडूता उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान मौजूद रहे।