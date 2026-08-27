Bilaspur News: राखी के रंग में सजे बाजार, भाइयों की कलाई पर आज सजेगा प्यार

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। जिले में आज रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह के इस त्योहार को लेकर भराड़ी के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। राखियों की खरीदारी के लिए बाजार में बहनों की आवाजाही बढ़ गई है। दुकानों पर पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक डिजाइन, स्टाइलिश राखियां और बच्चों की पसंद वाली रंग-बिरंगी राखियां सजी हैं। त्योहार को लेकर बाजार में उत्साह का माहौल रहा। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, घड़ी, गेम और लाइट वाली राखियां विशेष रूप से उपलब्ध रहीं। बाजार में चंदन, रेशमी धागे, रुद्राक्ष, मोती और स्टोन से तैयार राखियों की मांग बनी हुई है। साधारण से लेकर आकर्षक और महंगी राखियों तक कई विकल्प दुकानों पर उपलब्ध हैं। वहीं, चांदी की राखियां भी बाजार में पहुंच गई हैं। कीमत अधिक होने के बावजूद खास अवसर पर लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं।दुकानदारों के अनुसार इस बार राखियों के कई नए डिजाइन बाजार में आए हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए लाई गई कार्टून और लाइट वाली राखियां उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं, भाई बहनों की रक्षा और हर परिस्थिति में उनका साथ देने का संकल्प लेते हैं। बाजारों में बढ़ती रौनक से इस बार भी रक्षाबंधन पर्व के उत्साह और धूमधाम से मनाए जाने की उम्मीद है।राखी के साथ उपहारों की भी बढ़ी मांगराखी के साथ भाइयों को उपहार देने का चलन भी बढ़ रहा है। बहनें राखियों के अलावा मिठाई, कपड़े, घड़ी, पेन, चॉकलेट और अन्य उपहार खरीद रही हैं। कई दुकानों पर राखी और गिफ्ट पैक भी तैयार किए गए हैं। इससे मिठाई और गिफ्ट की दुकानों पर भी ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी है।