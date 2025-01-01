Bilaspur News: वॉलीबाल में कल्लर बना चैंपियन कबड्डी में मोहड़ा ने मारी बाजी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:12 AM IST
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गेहड़वीं (बिलासपुर)। राजकीय उच्च पाठशाला बरोहा में झंडूता और घुमारवीं उपमंडल की अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 16 स्कूलों के करीब 265 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। समापन समारोह में कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में कल्लर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि बरठीं की टीम उपविजेता रही। कबड्डी में मोहड़ा ने बाजी मारी और टकरेड़ा की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो-खो में बाड़ी मंझेड़वा की टीम विजेता और कल्लर की टीम उपविजेता रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता में झंडूता की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि नवालोक खनसरा की टीम उपविजेता बनी।
प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मार्चपास्ट में मेजबान बरोहा स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यातिथि विवेक कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद
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वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में कल्लर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि बरठीं की टीम उपविजेता रही। कबड्डी में मोहड़ा ने बाजी मारी और टकरेड़ा की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो-खो में बाड़ी मंझेड़वा की टीम विजेता और कल्लर की टीम उपविजेता रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता में झंडूता की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि नवालोक खनसरा की टीम उपविजेता बनी।
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प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मार्चपास्ट में मेजबान बरोहा स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यातिथि विवेक कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद
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