Bilaspur News: वॉलीबाल में कल्लर बना चैंपियन कबड्डी में मोहड़ा ने मारी बाजी

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वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में कल्लर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि बरठीं की टीम उपविजेता रही। कबड्डी में मोहड़ा ने बाजी मारी और टकरेड़ा की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो-खो में बाड़ी मंझेड़वा की टीम विजेता और कल्लर की टीम उपविजेता रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता में झंडूता की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि नवालोक खनसरा की टीम उपविजेता बनी।प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन, खेल भावना और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मार्चपास्ट में मेजबान बरोहा स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यातिथि विवेक कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद