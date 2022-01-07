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समारोह: जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में सुबह 10:00 बजे बार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह शुरू होगा।

चुनावी प्रक्रिया: समोह सहकारी सभा के चुनाव के लिए आज आपत्तियों की सुनवाई का अंतिम दिन



समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भगेड़ के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।