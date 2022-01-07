Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:15 AM IST
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प्रतियोगिता : स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में इंटर-कॉलेज वुशु (महिला और पुरुष) चैंपियनशिप का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा।
कथा : बाबा विश्वकर्मा मंदिर बिलासपुर में दोपहर 1: 00 बजे से श्री राम कथा शुरू होगी।
समापन : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में चल रही अंडर 19 छात्र वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का दोपहर 2:00 बजे समापन होगा।
काम की बात : जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।
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कथा : बाबा विश्वकर्मा मंदिर बिलासपुर में दोपहर 1: 00 बजे से श्री राम कथा शुरू होगी।
समापन : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में चल रही अंडर 19 छात्र वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का दोपहर 2:00 बजे समापन होगा।
काम की बात : जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तनुजा मातृत्व अवकाश पर रहेंगी।