Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:30 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
प्रतियोगिता: घुमारवीं के गालियां में सुबह 9:30 बजे से कोर्फबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी।
वार्षिक उत्सव: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठलग में पूर्वाह्न 11:00 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ. लक्षिता अवकाश पर रहेंगी।
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प्रतियोगिता: घुमारवीं के गालियां में सुबह 9:30 बजे से कोर्फबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी।
वार्षिक उत्सव: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठलग में पूर्वाह्न 11:00 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एमडी मेडिसिन डॉ. लक्षिता अवकाश पर रहेंगी।