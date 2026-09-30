Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:56 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
मेला : झंडूता के बरनोट मेले में सुबह 9:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।
प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन का प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा अवकाश पर रहेंगी।
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मेला : झंडूता के बरनोट मेले में सुबह 9:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।
प्रशिक्षण : बिलासपुर में वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तीसरे दिन का प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से होगा।
काम की बात : क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ तनुजा अवकाश पर रहेंगी।