फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   A marathon will be held in Ghumarwin on October 2 as part of the Seer Utsav.

Bilaspur News: घुमारवीं में सीर उत्सव में दो अक्तूबर को होगी मैराथन

Wed, 30 Sep 2026 12:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
A marathon will be held in Ghumarwin on October 2 as part of the Seer Utsav.
घुमारवीं पुल से बाड़ी चौक तक होगा आयोजन, अंडर-14 से 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला-पुरुष ले सकेंगे हिस्सा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। सीर उत्सव-2026 के तहत दो अक्तूबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन सुबह छह बजे घुमारवीं पुल से शुरू होकर करगोड़ा होते हुए बाड़ी चौक तक जाएगी और वापस घुमारवीं पुल पर समाप्त होगी। पहले मैराथन को घुमारवीं हेलीपैड से शुरू करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसका मार्ग बदलकर घुमारवीं पुल से निर्धारित किया गया है।

मैराथन के सफल आयोजन को लेकर उपमंडल अधिकारी नागरिक घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और खेल गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मैराथन में अंडर-14, अंडर-19, ओपन और 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी क्यूआर कोड के माध्यम से 30 सितंबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को दो अक्तूबर को सुबह निर्धारित समय पर घुमारवीं पुल पहुंचना होगा। एसडीएम ने युवाओं, विद्यार्थियों और आमजन से अधिक से अधिक संख्या में मैराथन में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस विभाग को आयोजन के दौरान आवश्यक यातायात व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग को मैराथन मार्ग पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed