Bilaspur News: ब्रह्मपुखर में टावर से केबल चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर। ब्रह्मपुखर स्थित टावर से अलग-अलग तिथियों में केबल चोरी होने के मामले में बरमाणा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय लोगों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की।आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की केबल भी बरामद कर ली गई है।पुलिस के अनुसार इस संबंध में थाना बरमाणा में 26 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था।जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अजय कुमार उर्फ अज्जू (24) और दिनेश कुमार उर्फ पोली (26) दोनों निवासी निहारखन वासला, ब्रह्मपुखर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान चोरी की अन्य घटनाओं और मामले से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।