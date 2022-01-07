Bilaspur News: सिटी में आज

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कथा: बाबा विश्वकर्मा मंदिर डियारा में दोपहर 1:00 बजे से श्री राम कथा शुरू होगी।



खेल: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में दोपहर 2:00 बजे जिला स्तरीय अंडर-14 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा।



काम की बात: उपमंडल घुमारवीं की देहरा-कोट सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।

भंडारा: बाबा नाहर सिंह मंदिर धौलरा में सुबह 10:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।