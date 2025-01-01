Bilaspur News: सात दिन से अनशन, भाजपा ने सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं में जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा का क्रमिक अनशन सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। देशराज सांख्यान, सुरेश कुमार, हेमराज सांख्यान, श्याम सिंह जम्वाल और सरवन सिंह जम्वाल अनशन पर बैठे। अनशन स्थल पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार जनता की आवाज को दबाने की कोशिश न करे। सात दिन से चल रहा क्रमिक अनशन अब केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आम लोगों की भावनाएं भी इससे जुड़ रही हैं। उन्होंने सरकार से हठधर्मिता छोड़कर लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की मांग की।गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी जनता और विपक्ष की आवाज सुनना है। शांतिपूर्ण तरीके से मांगें उठाने वालों पर दबाव बनाने के बजाय सरकार को समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के दबाव में न झुकेगी और न ही जनहित के मुद्दों से पीछे हटेगी। उन्होंने कहा कि सात दिन से जारी क्रमिक अनशन सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है। कार्यकर्ताओं का धैर्य टूटने के बजाय उनका संकल्प और मजबूत हो रहा है। सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कमजोरी न समझे। यदि मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जनहित और न्याय के लिए है। संबंधित मांगों पर ठोस निर्णय होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया और मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।