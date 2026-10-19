Bilaspur News: घुमारवीं की नालियों में गंदगी का अंबार, सीरखड्ड तक पहुंच रहा दूषित पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संजीव शामाघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं शहर में सफाई व्यवस्था के दावों के बीच निकासी नालियों की बदहाली लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। वार्ड नंबर दो और तीन के बीच से गुजरने वाले नाले में गंदगी जमा है और आसपास दुर्गंध फैली रहती है। चिंता की बात यह है कि क्षेत्र में कई प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जहां हजारों बच्चे रोजाना पढ़ने पहुंचते हैं। इसके बावजूद नाले की नियमित सफाई और समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत बनी हुई है। शहर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है, लेकिन नालियों में जमा कचरा इन प्रयासों पर सवाल खड़े करता है। नाले के आसपास से गुजरने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से गंदगी जमा रहने के कारण मच्छरों और अन्य कीटों के पनपने की आशंका भी है। ऐसे में स्कूली बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। लोगों ने स्कूलों के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संवादनाले के बीच से गुजर रही पेयजल पाइपलाइननाले की बदहाली के बीच पेयजल पाइपलाइन का इससे होकर गुजरना भी चिंता का विषय है। पाइपलाइन में रिसाव या क्षति होने की स्थिति में पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। हालांकि, पानी दूषित होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पाइपलाइन की स्थिति की जांच और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। इसमें नगर परिषद के साथ जल शक्ति विभाग की भूमिका अहम है।सीरखड्ड में मिलता है नालायह नाला आगे जाकर सीरखड्ड में मिलता है। ऐसे में इसमें बहने वाली गंदगी के जलधारा तक पहुंचने की आशंका पर्यावरण और जल स्रोतों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े करती है। सीरखड्ड से जुड़ी पेयजल योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों गांवों में पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में नाले की सफाई और पानी की गुणवत्ता की निगरानी जरूरी है। हालांकि, सीरखड्ड के पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। शहर की अन्य निकासी नालियों में भी जगह-जगह कचरा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित होने और दुर्गंध फैलने की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है। नियमित निगरानी और समय पर कचरा हटाना भी जरूरी है।कोटशहर की नालियों और नाले की सफाई को लेकर नगर परिषद गंभीर है। संबंधित कर्मचारियों को दिशा-निर्देश देकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी। नाले के बीच से गुजर रही पेयजल पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए जल शक्ति विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो।-अमित कुमार,अध्यक्ष, नगर परिषद,घुमारवीं