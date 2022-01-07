Bilaspur News: तन्युर में स्वास्थ्य शिविर, 111 लोगों की जांच

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संवाद न्यूज एजेंसी

ऋषिकेश (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत बडोल देवी के तन्युर गांव में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। प्रयास संस्था की ओर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग से संचालित अस्पताल-सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा टीम ने 111 लोगों की जांच की। शिविर में 42 पुरुषों और 69 महिलाओं की जांच हुई। इनमें 38 लोग मधुमेह, 30 जोड़ों के दर्द और 43 अन्य बीमारियों से पीड़ित मिले। मरीजों की रक्त जांच कर आवश्यक दवाइयां भी निशुल्क दी गईं। स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को बरसात में साफ पानी पीने, पौष्टिक भोजन लेने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। डॉ. देवेश के नेतृत्व में फार्मासिस्ट कुसुम लता, लैब टेक्नीशियन आशीष कुमार और चालक अक्षय राव ने सेवाएं दीं। वार्ड सदस्य बेसर शर्मा ने घर-घर जाकर लोगों को शिविर की जानकारी दी। प्रधान भाग सिंह और उपप्रधान शैलेंद्र ने शिविर के आयोजन के लिए आभार जताया।

38 मधुमेह और 30 लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित मिले, निशुल्क दवाइयां भी बांटीं