Bilaspur News: चिट्टा तस्करी के दो मामलों में चार आरोपी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चिट्टा बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार चार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी, इसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।पुलिस अब मादक पदार्थ के स्रोत के साथ-साथ इसके पीछे सक्रिय सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। पहले मामले में पुलिस थाना सदर बिलासपुर की टीम ने ढलियार फोरलेन पर एक संदिग्ध कार की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कार से 11.38 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, दूसरे मामले में स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा था। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 8.16 ग्राम चिट्टा और एक लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में भी दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान चारों आरोपियों से नशे की खरीद-फरोख्त और नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि बरामद चिट्टा कहां से खरीदा गया और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि दोनों मामलों की जांच जारी है। पुलिस चिट्टे के मुख्य सप्लायर का पता लगाने का प्रयास कर रही है।