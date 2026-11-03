फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Firecrackers will be sold at only two locations in Bilaspur.

Bilaspur News: बिलासपुर में दो स्थानों पर ही बिकेंगे पटाखे

Tue, 03 Nov 2026 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Firecrackers will be sold at only two locations in Bilaspur.
एसडीएम सदर ने जारी किए आदेश, बास्केटबॉल मैदान और नगर परिषद कार्यालय परिसर में लगेंगी दुकानें
विज्ञापन

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दिवाली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बिलासपुर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान निर्धारित किए हैं। अब विक्रेता इन तय स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) सदर राज कुमार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पटाखों की बिक्री के लिए बास्केटबॉल मैदान, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर के सामने और नगर परिषद कार्यालय बिलासपुर के ग्राउंड परिसर को निर्धारित किया गया है। इन दोनों स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन के अनुसार दिवाली के दौरान पटाखों की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में भीड़भाड़ वाले बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगने से आगजनी और अन्य अप्रिय घटनाओं का खतरा बना रहता है। निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगाने से सुरक्षा प्रबंध करना और निगरानी रखना आसान होगा। साथ ही लोगों को पटाखों की खरीदारी के लिए तय स्थानों की जानकारी भी रहेगी। प्रशासन ने शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं से निर्धारित स्थलों पर ही दुकानें लगाने की व्यवस्था का पालन करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed