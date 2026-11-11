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Bilaspur News: साईं कनैता में आग लगने से पशुशाला और स्टोर रूम राख, दो से तीन लाख का नुकसान

Wed, 11 Nov 2026 11:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:25 PM IST
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Fire in Sai Kanaita reduces cattle shed and storeroom to ashes; loss estimated at two to three lakh rupees.
ग्राम पंचायत कचौली के गांव साईं कनैता में जली पशुशाला। स्रोत पंचायत
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, अंदर रखा घास जलकर हुआ राख
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दो गाय, बछड़ी और बकरी को सुरक्षित निकाला

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत कचौली के गांव साईं कनैता में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे आग लगने से एक पशुशाला और साथ लगते स्टोर रूम को भारी नुकसान पहुंचा। आग की चपेट में आने से पशुशाला में रखा घास और अन्य सामान जलकर राख हो गया, जबकि स्टोर रूम में रखी आटा चक्की की मशीन की मोटर भी जल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस घटना में पीड़ित परिवार को करीब दो से तीन लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

जानकारी के अनुसार कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय मनशा राम की पशुशाला में रात के समय अचानक आग लग गई। पशुशाला के अंदर काफी मात्रा में घास रखा हुआ था, जिसके कारण आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने का पता चलते ही परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पशुशाला के अंदर बंधे दो गाय, एक बछड़ी और एक बकरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे पशुधन को नुकसान होने से बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक पशुशाला में रखा घास पूरी तरह जल चुका था। साथ लगते स्टोर रूम में भी आग से नुकसान हुआ और वहां रखी आटा चक्की की मशीन की मोटर जल गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत प्रधान रामप्यारी ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने प्रभावित परिवार को अपनी ओर से 5,100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रधान ने कहा कि आग की घटना से परिवार को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है।

ग्राम पंचायत कचौली के गांव साईं कनैता में जली पशुशाला। स्रोत पंचायत

ग्राम पंचायत कचौली के गांव साईं कनैता में जली पशुशाला। स्रोत पंचायत

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