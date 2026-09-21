Bilaspur News: वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की जांच, आठ में मिला मोतियाबिंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मोतियाबिंद के रोगियों को क्षेत्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ से जांच करवाने की दी सलाहपात्र मरीजों के किए जाएंगे निशुल्क ऑपरेशनसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। ग्राम पंचायत कपाहड़ा के चेल्ली स्थित महिला मंडल भवन में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झंडूता के खंड चिकित्साधिकारी डॉ. अतुल भारद्वाज के निर्देश पर सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण ब्यूरो की ओर से आयोजित शिविर में 74 लोगों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच की गई। इनमें आठ लोगों में मोतियाबिंद की समस्या पाई गई। संबंधित मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल में विशेषज्ञ से जांच करवाने की सलाह दी गई है। पात्र मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा।नेत्र अधिकारी सुदेश कुमार ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। कई बार शुरुआत में बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। उन्होंने ग्लूकोमा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। बताया कि आंखों के दबाव में बढ़ोतरी से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंच सकता है और दृष्टि धीरे-धीरे कम हो सकती है। समय पर जांच और उपचार से गंभीर स्थिति से बचाव संभव है।शिविर के दौरान 26 स्कूली विद्यार्थियों की आंखों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें एक विद्यार्थी में दृष्टि संबंधी विकार पाया गया, जिसे जिला अस्पताल में विशेषज्ञ से जांच कराने की सलाह दी गई। बच्चों को मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करने और मौसमी फलों, हरी सब्जियों सहित पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई।स्वास्थ्य शिक्षक कमल कुमार ने एचपीवी टीकाकरण और सांप के काटने पर बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिकों को एल्डरली हेल्पलाइन नंबर 14567 पर संपर्क करने की सलाह दी गई। शिविर में सीएचओ प्रियंका शर्मा, कल्पना, आशा कार्यकर्ता, पंचायत की पूर्व प्रधान और वार्ड सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।