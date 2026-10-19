Bilaspur News: किसानों की उपज के बेहतर विपणन और उचित मूल्य पर दिया जोर

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संवाद न्यूज एजेंसी

भराड़ी (बिलासपुर)। किसान उत्पादक सहकारी संगठन दधोल की आम सभा में किसानों को संगठित कर उनकी उपज के बेहतर विपणन और उचित मूल्य की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों की आर्थिक स्थिति और संगठन की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जागीर सिंह मैहता ने की, जबकि पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। जागीर सिंह मैहता ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों को साझा मंच उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपनी उपज और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सामूहिक निर्णय ले सकें। संगठन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीता ठाकुर ने कहा कि कृषि लागत में बढ़ोतरी, उपज का उचित मूल्य न मिलना, बाजार तक पहुंच और आधुनिक तकनीकों की जानकारी का अभाव किसानों के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। किसान उत्पादक संगठन इन समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपसी सहयोग, पारदर्शी कार्यप्रणाली और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और किसानों के हित में आगामी गतिविधियां संचालित करने पर भी चर्चा हुई।

दधोल किसान उत्पादक सहकारी संगठन की आम सभा में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर मंथन